كوبا تقول إنها ستوجه اتهامات بالإرهاب لـ6 أشخاص بعد تبادل إطلاق نار مع طاقم قارب سريع

قال الادعاء في كوبا أمس الثلاثاء إنه وجه اتهامات بالإرهاب لستة أشخاص بعد تبادل إطلاق نار بين أفراد حرس الحدود الكوبيين وطاقم قارب سريع مسجل في الولايات المتحدة في المياه الكوبيه الإقليمية في أواخر فبراير الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان " تم اتهام ستة أشخاص بارتكاب جرائم الإرهاب، مثلما ينص القانون الجنائي" مضيفا أنه " أمر باحتجازهم كإجراء احترازي متمثل في السجن الاحتياطي".

وكانت القوات الحدودية قد اكتشفت في 25 فبراير الماضي قاربا على متنه 10 أشخاص في المياه الإقليمية الكوبية، حسبما قالت هافانا. وقد كان القارب على بعد نحو ميل بحري من الساحل الشمالي لكوبا في إقليم فيلا كلارا.

وعندما اقتربت وحدة من القوات الحدودية من القارب للتحقق من الهوية، فتح طاقم عمل القارب النيران، وفقا لما قالته الحكومة الكوبية، التي قالت إن جميع المتورطين كانوا من الكوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وكانوا" يعتزمون التسلل إلى البلاد لأغراض إرهابية".

وقال نائب وزير الخارجية كارلوس فيرنانديز دي كوسيو إن السلطات وجدت بنادق ومسدسات وعبوات حارقة وأجهزة رؤية ليلية وسترات مضادة للرصاص وملابس مموه وذخيرة وأجهزة اتصالات بالإضافة إلى شعارات" لمنظمات إرهابية معادية للثورة".

ويذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترت منذ ثورة 1959 بقيادة فيديل كاسترو ، وتدهورت بصورة أكبر خلال الأسابيع الأخيرة. وقد كثفت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب من ضغوطها على الحكومة الشيوعية الكوبية