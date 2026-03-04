وزارة الدفاع الأمريكية تكشف أسماء 4 من قتلاها في الحرب مع إيران

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أسماء أربعة من أصل ستة من أفراد الجيش الأمريكي قتلوا في الحرب مع إيران، مؤكدة أنهم قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة في الكويت.

فقد قتل الجنود الأربعة من عناصر الاحتياط في الجيش يوم الأحد عندما ضربت طائرة مسيرة مركز قيادة في ميناء الشعيبة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما العسكرية ضد إيران، التي شنت بدورها ضربات انتقامية.

وجميع القتلى تابعون للواء 103 للاستدامة في أيوا.

وأسماء القتلى هم: الكابتن كودي خورك / 35 عاما/ من وينتر هافن بفلوريدا، والسيرجانت نوح تيتجينز / 42 عاما/ من بلفيو في نبراسكا، والسيرجانت نيكول أمور / 39 عاما / من وايت بير ليك في مينيسوتا، والجندي ديكلان جيه.