فصيل عراقي مسلح يعلن قصف مواقع للجيش الأمريكي في أربيل بالطيران المسير

أعلن فصيل عراقي مسلح، فجر اليوم الأربعاء، أنه شن هجمات بالمسيرات استهدفت مواقع للقوات الامريكية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق..

وأوضحت "سرايا أولياء الدم"، إحدى الفصائل المسلحة المنضوية في "المقاومة الإسلامية بالعراق" في بيانين منفصلين فجر اليوم أنها نفذت هجوما بالطيران المسير على فندق في إربيل تتخذه قوات الإحتلال الامريكي مقرا لإقامة جنودها.

كما استهدفت قاعدة أمريكية في مطار أربيل.

وفي إطار متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن القوات الأمريكية شنت الليلة الماضية عدوانا استهدف إحدى المقرات التابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات جرف الصخر شمالي محافظة بابل لم يسفر عن أية خسائر.

وفي حادث منفصل، ضمن قاطع عمليات قضاء القائم في محافظة الأنبار- أقصى غربي العراق- وهو تابع لقيادة عمليات الجزيرة، قامت القوات الأمريكية فجر اليوم بعدوان غادر، هو الثاني على التوالي، الذي يستهدف نفس المقر، دون تسجيل خسائر بشرية.