الإيرانيون يلقون نظرة الوداع على خامنئي في مراسم تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام

أفادت وسائل ​إعلام إيرانية رسمية بأن الإيرانيين سيلقون نظرة الوداع ​على ‌المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مراسم تأبين تبدأ اليوم ​الأربعاء الساعة ‌العاشرة مساء في ‌مصلى الإمام ​الخميني بطهران.

وأضافت التقارير أن المراسم ستستمر ثلاثة ​أيام، وسيتم ​الإعلان عن ​مراسم الجنازة فور ​الانتهاء من الترتيب لها، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وسيُدفن علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرق إيران، مسقط رأسه.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.