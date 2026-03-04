حزب الله يستهدف بالصواريخ جنودا إسرائيليين في موقع المطلة

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان فجر اليوم الأربعاء، أن مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا تجمّعًا لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، شمالي إسرائيل، بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان: "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:20 من فجر اليوم الأربعاء 04/03/2026 تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية".

يذكر أن حزب الله كان بدأ منتصف ليل الاثنين الماضي استهداف موقع للجيش الإسرائيلي، جنوب مدينة حيفا، بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات.

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الاثنين الماضي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان، و لا تزال الغارات مستمرّة حتى الساعة.

وقرّر مجلس الوزراء في لبنان، في جلسته الطارئة التي انعقدت أمس الأول الاثنين، الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وحصر عمله بالمجال السياسي. وأعلن رفضه وإدانته عملية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.