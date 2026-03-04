فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر

أكد الإسباني سيسك فابريجاس مدرب كومو 1907 أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز في مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مشددًا على أن حلم النادي هو مواصلة التطور والمنافسة على إنجازات أكبر.

وقال فابريجاس عقب اللقاء الذي أُقيم على ملعب ملعب جوزيبي سينيجاليا إن فريقه قدم مباراة تكتيكية كبيرة أمام أكثر الفرق هيمنة في الدوري الإيطالي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المدرب الإسباني: «النتيجة هي ما هي عليه، لكن أشعر أننا استحققنا تسجيل هدف على الأقل. كانت مباراة أشبه بلعبة شطرنج من الناحية التكتيكية، ونجحنا في فرض أسلوبنا أمام فريق يسيطر عادة على مجريات اللعب».

وأضاف: «سنحت لنا فرصتان أو ثلاث فرص محققة، وأبرزها فرصة أليكس فالي التي بدا فيها التسجيل أسهل من الإهدار، لكن هذه أمور تحدث في كرة القدم. إنتر يهيمن على الكرة الإيطالية منذ خمس سنوات، ومع ذلك لم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى اليوم. نشعر ببعض المرارة لأننا كنا قادرين على الفوز بهدف دون رد».

وعن الحديث حول وجود دافع للثأر بعد الخسارة الثقيلة أمام إنتر برباعية نظيفة في الدوري على ملعب سان سيرو في ديسمبر الماضي، قال فابريجاس: «الثأر يكون من نصيب الخاسرين. هناك من ينتظر سقوطك ليهاجمك، لكننا نتحلى بالتواضع ونستمع للآراء ونسعى للتعلم».

وأشار المدرب إلى ضغط المباريات في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن فريقه لا يزال أمامه عدد من المباريات في الدوري الإيطالي قبل لقاء الإياب، مضيفًا: «لا أعلم إن كان إنتر هو المرشح الآن، كل ما أعرفه أننا كومو وهم إنتر. هناك اختلاف في العقلية بين الناديين حاليًا، لكننا نحاول رفع سقف طموحاتنا تدريجيًا».

ومن المقرر أن تُحسم بطاقة التأهل في لقاء الإياب على ملعب سان سيرو يوم 21 أو 22 أبريل المقبل، حيث سيتحدد المتأهل إلى النهائي.

وختم فابريجاس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع كومو يسير بخطوات ثابتة منذ الصعود من الدرجة الثانية قبل عامين، قائلاً: «عندما بدأنا هذا المشروع كان حلمًا، ولو أخبرت أحدًا حينها أننا سنلعب نصف نهائي كأس إيطاليا لما صدق. لا أخفي أن الحلم هو الاستمرار في النمو، وربما عندما نكون أكثر جاهزية ننافس على شيء أكبر. لكن علينا ألا ننسى من أين بدأنا، فنحن ما زلنا في بداية الطريق».