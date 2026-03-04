إيفرتون يحقق فوزا ثمينا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

فاز فريق إيفرتون على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب من المراكز المؤهلة إلى المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم الجديد قبل تسع مراحل من النهاية.

وسجل جيمس اللاعب، آلان تاركوفسكي هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 32، ثم عزَّز النتيجة كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إيفرتون إلى 43 نقطةً، التي يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 19، في المركز قبل الأخير.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، اكتفى بورنموث بالتعادل السلبي مع ضيفه برينتفورد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطةً في المركز التاسع بفارق الأهداف عن فولهام العاشر قبل اكتمال منافسات الجولة.

ولم ينجح فريق برينتفورد في التقدم أكثر بجدول البطولة، إذ وصل إلى النقطة 44 بالمركز السابع، على أن يواجه نادي وست هام، يوم الإثنين المقبل، بكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يلعب أمام متذيل جدول الدوري وولفرهامبتون، أما بورنموث، فيواجه بيرنلي، السبت.