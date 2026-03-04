تصريحات روبيو بشأن الحرب على إيران تفجر انقساما داخل معسكر ماجا حول إسرائيل

أثارت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بشأن خلفيات الحرب على إيران عاصفة من الجدل داخل معسكر "ماجا"، ولا سيما جناح "أمريكا أولا"، بعدما فُهمت على أنها إقرار بأن التحرك الإسرائيلي كان عاملا رئيسيا في اندلاع المواجهة.

وخلال حديثه للصحفيين في مبنى الكابيتول، قال روبيو إن الإدارة الأمريكية كانت على دراية مسبقة بأن إسرائيل ستتحرك عسكريا ضد إيران، وإنها توقعت أن يترتب على ذلك هجوم إيراني يستهدف القوات الأمريكية في المنطقة، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأضاف أن عدم التحرك استباقيا كان سيؤدي إلى خسائر أكبر، مؤكدا أن العملية "كان لا بد أن تُنفذ" في ظل تسارع تطوير إيران لقدراتها الصاروخية وإعادة بناء بنيتها النووية.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين بعض الأصوات البارزة في حركة "ماجا"، التي رأت فيها إقرارا ضمنيا بأن الولايات المتحدة انجرت إلى الحرب نتيجة قرار إسرائيلي.

واعتبر منتقدون أن كلام روبيو أظهر واشنطن وكأنها تتحرك تبعا لحليفة أصغر حجما، في وقت تشير فيه استطلاعات إلى تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل.

في المقابل، أوضح مسئولون أمريكيون لاحقا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران لم يكن استجابة لتحرك إسرائيلي فحسب، بل جاء نتيجة قناعة بأن طهران تتفاوض بسوء نية بشأن اتفاق نووي، وأن بنيتها العسكرية الهجومية تشكل تهديدا مباشرا.

وشهدت المنصات المحافظة انقساما حادا، إذ انتقد بعض المؤثرين القرار واعتبروه تناقضا مع تعهدات ترامب بمواجهة "صقور المؤسسة" والمحافظين الجدد، بينما دافع آخرون عنه بوصفه تحركا حاسما لحماية المصالح الأمريكية.

من جهته، شدد البيت الأبيض على أن العملية العسكرية جاءت استنادا إلى تقديرات بوجود تهديد إيراني مباشر ووشيك للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الرئيس تحرك وفق ما يراه مصلحة للأمن القومي.

ويعكس الجدل الدائر تصدعا داخل القاعدة المؤيدة لترامب بشأن حدود الدعم لإسرائيل ودور الولايات المتحدة في الصراعات الإقليمية، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة في الشرق الأوسط وتتزايد تداعياتها السياسية داخليا.