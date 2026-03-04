سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر أمني في إقليم كردستان العراق، بتعرض مقر سابق للأمم المتحدة بمحافظة السليمانية بهجوم بطائرة مسيرة.

وقال المصدر أن المقر الواقع بمنطقة "رعاية" في وسط السليمانية لم يكن يضم قوات أجنبية وقت استهدافه، بحسب وكالة قنا.

من ناحية أخرى كشف مصدر أمني في بغداد مساء اليوم الثلاثاء أن طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت قاعدة فيكتوريا العسكرية بمطار بغداد الدولي وتم إحباط الهجوم دون خسائر.

يشار إلى تعرض قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق أمس الاثنين، لهجوم بالطائرات المسيرة، وذلك بالتزامن مع موجة التصعيد العسكري التي تشهدها المنطقة.