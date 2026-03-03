 العراق.. إسقاط طائرة مسيرة ضمن الأطراف البعيدة لمحيط مطار بغداد - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 11:40 م
العراق.. إسقاط طائرة مسيرة ضمن الأطراف البعيدة لمحيط مطار بغداد

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 11:29 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة "درون" صغيرة ضمن الأطراف البعيدة لمحيط مطار بغداد.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم إسقاط طائرة مسيرة صغيرة الحجم ضمن الأطراف البعيدة لمحيط مطار بغداد الدولي، مؤكدًا عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر عسكرية بإقليم كردستان العراق، بأن طائرتين مسيّرتين سقطتا بالقرب من البرج الكبير للإتصالات فوق جبل كورك في اقليم كردستان، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ضابط في قوات إقليم كردستان، أن الطائرتين أصابتا برج اتصالات مخصص لعدد من الشركات ويستخدم لأغراض الأرصاد الجوية ومجالات أخرى.

وأشار الضابط إلى عدم سقوط خسائر بشرية نتيجة الحادث.

