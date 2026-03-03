قوة دفاع البحرين: دمرنا 74 صاروخا و92 طائرة مسيرة خلال العدوان الإيراني المستمر

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إنّ منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت بنجاح من تدمير 74 صاروخًا و92 طائرة مسيرة من عدوان إيراني مستمر نحو المملكة منذ يوم السبت.

وأضافت القيادة العامة، في بيان، أنّها ستظل الدرع المنيع لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، والاعتداء على سيادتها الوطنية، كما تؤكد بأن كافة منظوماتها الدفاعية على أهبة الاستعداد والجاهزية دائماً للتعامل مع كافة التهديدات.



وأشارت إلى أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

ودعت القيادة العامة بقوة دفاع البحرين، الجميع للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تصوير العمليات العسكرية وتناقل الشائعات والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وتجنب تصويرها.