وكالة الطاقة الذرية: لا أدلة حول تصنيع إيران قنبلة نووية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على عدم وجود أدلة تشير إلى أن إيران تصنع قنبلة نووية.

وقال في تصريحات نقلتها قناة العربية، مساء الثلاثاء، إنّ المخزون الكبير لدى إيران من اليورانيوم المخصّب وصل لمستويات قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، لافتا إلى أن حرمان إيران المفتشين من الوصول الكامل سببا قلقا بالغا.

وأضاف أنه إذا لم تتعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية في حل القضايا العالقة فلن تكون الوكالة في وضع يسمح لها بتقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي، وفق تعبيره.

وجاءت أتت تصريحات الوكالة اليوم بعدما اندلعت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران السبت الماضي، بحجة عدم التوصل لاتفاق بعد المفاوضات.

وكان وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي قد أعلن قبل يوم واحد من اندلاع الحرب، موافقة إيران على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب.

وأوضح البوسعيدي حينها، أن إيران ستتخلى عن موادها المخصبة بحيث لن يكون هناك أي تراكم أو تخزين للوقود النووي، مشيرا إلى أنه سيتم التحقق منه بشكل كامل.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على الأمر مشددا على ألا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%.