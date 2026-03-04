تقرير فلسطيني: 1965 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون في فبراير الماضي

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1965 اعتداء، خلال شهر فبراير الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح "شعبان" في تقرير الهيئة الشهري الذى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء أن جيش الاحتلال نفذ 1454 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 511 اعتداء، موضحا أن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات الخليل بـ 421 اعتداء ثم نابلس بـ 340 اعتداء ورام الله والبيرة بـ 320 اعتداء والقدس بـ 210 اعتداء.

وبين أن الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وحرق الحقول، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تُغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن ، بينما يجري تمكين المستوطنين .

وقال إن هذه الانتهاكات المتصاعدة تؤكد أن ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض نظام استيطاني عنصري متكامل.