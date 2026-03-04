مصدر إيراني: لا صحة للادعاءات الإسرائيلية عن نجاح استهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى

نفى مصدر مطلع الادعاءات الإسرائيلية حول استهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة الإيراني.

وقال المصدر المطلع لوكالة تسنيم الدولية للأنباء "إن التقارير الأخيرة التي بثها إعلام الكيان الصهيوني والعبري عن استهداف إسرائيل لاجتماع مجلس خبراء القيادة أو اجتماع المجلس المؤقت للقيادة «كاذبة تمامًا».

وأضاف المصدر أن مثل هذا الاجتماع لم يكن معقودا في ذلك الوقت، وأن هذه الإشاعات تمثل عملية نفسية تهدف إلى خلق شعور بفراغ السلطة في البلاد.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت اليوم الثلاثاء أن مبنى مجلس الخبراء في إيران تعرض لأضرار بالغة خلال هجوم على مدينة قم.

وتضاربت التقارير من إسرائيل وإيران بشأن اجتماع لجنة من رجال الدين الإيرانيين في المبنى وقت الهجوم لاختيار خليفة لآية الله علي خامنئي، الذي قُتل في هجوم إسرائيلي يوم السبت الماضي.

وأشارت تقارير أولية إلى أن المبنى كان خاليا وقت الهجوم. كما أدى الهجوم الصاروخي إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية والمتاجر في الحي. وأصيب عدد من السكان والمارة.

وكان مبنى مجلس الخبراء في طهران هدفا لهجمات شنتها الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية في الليلة السابقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن تصويتا كان يجري هناك وقت الهجوم. ومع ذلك، يبدو أن أعضاء مجلس الخبراء البالغ عددهم 88 عضوا لم يحضروا جميعا، ولكن عددا أقل بكثير.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.