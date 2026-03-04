سقوط طائرتين مسيّرتين قرب برج للاتصالات بإقليم كردستان العراق

أفادت مصادر عسكرية بإقليم كردستان العراق، مساء الثلاثاء، بأن طائرتين مسيّرتين سقطتا بالقرب من البرج الكبير للإتصالات فوق جبل كورك في اقليم كردستان، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ضابط في قوات إقليم كردستان، أن الطائرتين أصابتا برج اتصالات مخصص لعدد من الشركات ويستخدم لأغراض الأرصاد الجوية ومجالات أخرى.

وأشار الضابط إلى عدم سقوط خسائر بشرية نتيجة الحادث.

وسبق ان أعلن دوَّت انفجارات قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، الذي تنتشر فيه قوات من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وكان الجيش الإيراني أعلن استهداف قواعد أمريكية في كردستان العراق، في حين أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها نفذت العديد من العمليات مستخدمة عشرات المسيّرات مستهدفة ما وصفته بـ"قواعد العدو في العراق والمنطقة" في إشارة إلى الولايات المتحدة.