 إسرائيل تهاجم 60 هدفًا لحزب الله وتُغير على بلدات قي جنوب لبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مارس 2026 5:21 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل تهاجم 60 هدفًا لحزب الله وتُغير على بلدات قي جنوب لبنان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 مارس 2026 - 5:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 5:16 ص

أغار الطيران الحربي الإسرائيلى، الثلاثاء، على بلدتي البلبلية والسكسكية في قضاء صيدا الزهراني، وبلدتي قانا وعرمون في جنوب لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي انذرا لسكان مبان في كفرجوز وحاروف والكفور - قضاء النبطية.

كما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه فلسطين المحتلة وسماع دوي انفجار صواريخ اعتراضية في الأجواء.

من جهة أخرى، لا تزال بلدة الخيام تتعرض لقصف من العيار الثقيل من موقع الجيش الاسرائيلى فى تلة حمامص.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 60 هدفًا تابعًا لحزب الله في جنوب لبنان .

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مستودعات ومواقع إطلاق صواريخ وبنية تحتية لحزب الله وحماس في صور وصيدا .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك