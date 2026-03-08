يوفنتوس يكتسح بيزا برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق يوفنتوس ضيفه بيزا بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب آليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق أندريا كامبياسو في الدقيقة 54، ثم سجل كيفرين تورام الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 65، وأضاف التركي كنان يلديز الهدف الثالث للبيانكونيري في الدقيقة 75، قبل أن يختتم جيريمي بوجا رباعية اليوفي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، 90+3.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما حين تجمد رصيد بيزا عند النقطة 15 في المركز التاسع عشر.