لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

تغلب نادي برشلونة على مضيفه، أثلتيك بيلباو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، لحساب منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سان ماميس، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق برشلونة.

وتمكن الإسباني، لامين يامال، نجم نادي برشلونة من تسجيل هدف الفوز لفريق برشلونة في المباراة، بالدقيقة 69، بعد تمريرة ذكية من اللاعب، بيدري.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 67، التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد أثلتيك بيلباو عند النقطة 35، في المركز التاسع.