الدفاع القطرية: البلاد تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض البلاد لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران، مشيرة إلى نجاح أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لأحد الصواريخ فيما استهدف الصاروخ الثاني قاعدة العديد القطرية دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لي تهديد خارجي.

ودعت الدفاع القطرية، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.



وسبق أن وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة ثانية، إلى كل من أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها ، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت الرسالة: «سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الاعتداء من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات"، مؤكدة في هذا السياق إدانة دولة قطر هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية.