أعلنت جهاز أمن الدولة في قطر، القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني.

قالت وكالة الأنباء القطرية، إن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر.

وذكرت الوكالة: «أسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريبًا على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية».

وأضافت: «أقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية».

يُشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، صرح في وقت سابق من الثلاثاء، بأنه لا توجد في الوقت الراهن أي معلومات عن وجود خلايا تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) داخل البلاد.

وجاء التصريح ردا على مزاعم الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون بأن السلطات في قطر والسعودية اعتقلت عملاء للموساد كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في البلدين.

وفي برنامجه «ذا تاكر كارلسون شو»، مساء الاثنين، قال كارلسون إن إسرائيل تسعى لإلحاق الضرر بدول الخليج لأنها تعتبرها منافسة لها، مضيفا أنها تحاول تحقيق ذلك عبر إثارة الفوضى والاضطراب في المنطقة.

وزعم كارلسون أن السلطات في قطر والسعودية «اعتقلت الليلة الماضية عملاء للموساد كانوا يخططون لتفجيرات».