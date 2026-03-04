الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان، أن " 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان (الإسرائيلي) على البلاد منذ فجر الاثنين الماضي".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدرا تعليماتهما للجيش "بالتقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية مرتفعة إضافية" في لبنان، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية موجة من الهجمات على البلاد هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه ونتنياهو دعيا الجيش الإسرائيلي "لمنع إطلاق النار وحماية المستوطنات الإسرائيلية الحدودية" في خطاب متلفز، الثلاثاء.

وأضاف: "عمل الجيش الإسرائيلي طوال الليل وواصل السيطرة على المنطقة"، مؤكدًا أن الجيش يواصل العمل بقوة ضد أهداف حزب الله في لبنان.