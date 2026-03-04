زيلينسكي يعرض على دول الخليج المساعدة في الدفاع ضد المسيرات

عرضت أوكرانيا تقديرم خبرتها في التصدي للمسيرات إيرانية الصنع على دول الخليج التي شنت إيران هجمات ضدها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة اليوم الثلاثاء: "إن الخبرة الأوكرانية في الحماية ضد مسيرات شاهد هي الأكبر في العالم حاليا، ومسيرات شاهد بالتأكيد هي أكبر تحد هنا".

وقال إن سبب تلقي كييف العديد من الطلبات واضح، دون أن يدلي بتفاصيل. ورغم ذلك كان قد أجرى مكالمات هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وتحدث وزير الخارجية أندريه سيبيها أيضا مع نظيره الكويتي.

وشدد زيلينسكي في الوقت ذاته على أن "أي تعاون من هذا القبيل لحماية شركائنا يمكن أن يحدث بدون تعريض إمكانياتنا هنا في أوكرانيا للخطر".

وكان زيلينسكي اقترح بالفعل أمام صحفيين إمكانية إرسال خبراء أوكرانيين في الدفاع ضد المسيرات إلى دول الخليج.

يشار إلى أن الإمارات قد أعلنت عن تعرضها لأكثر من ألف هجمة من جانب إيران وأن من حقها الدفاع عن النفس ، فيما أعلنت قطر عن تعرضها لأكثر من 100 صاروخ من جانب إيران .