إسبانيا ترد على تهديد ترامب: احترموا القانون الدولي واتفاقيات التجارة

طالبت الحكومة الإسبانية الولايات المتحدة باحترام القانون الدولي، ردًا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إنه أصدر تعليمات بقطع العلاقات الثنائية.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر في الحكومة الإسبانية لوسائل إعلام محلية، مؤكدًا ضرورة التزام واشنطن بالقانون الدولي واتفاقيات التجارة الثنائية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر إلى أن إسبانيا تمتلك الموارد الكافية لاحتواء التأثير المحتمل لأي «حظر تجاري» قد تفرضه الولايات المتحدة، مؤكدًا أن مدريد قادرة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية.

كما ذكّر المصدر بأن إسبانيا عضو محوري في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتمثل قوة تصديرية مهمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد إسبانيا، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي أثناء لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء، بسبب ما قال إنه عدم سماحها باستخدام طائرات تابعة للجيش الأمريكي في الهجمات على إيران، انطلاقًا من قاعدتي «مورون دي لا فرونتيرا» و«روتا» العسكريتين في إقليمي إشبيلية وقادس بالأندلس.

وقال ترامب: «إسبانيا قالت إننا لا نستطيع استخدام قواعدها، وهذا غير صحيح. إذا أردنا يمكننا استخدام قواعدها. لا أحد يستطيع أن يقول لنا لا تستخدموا القواعد. إسبانيا في وضع سيئ للغاية الآن. في الواقع، قلت لسكوت (وزير الخزانة سكوت بيسنت) أن يقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا».

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسبانيا توترًا منذ إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية في نوفمبر 2024، وتزايد الخلاف مع إعلان مدريد موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.