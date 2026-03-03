أفاد المكتب الإعلامي لحكومي دبي، بإخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية.

وقال المكتب عبر حسابه بمنصة إكس: «نجحت الجهات المختصة في دبي في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات».

نجحت الجهات المختصة في دبي في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026



وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة توثق اندلاع الحريق.

🔴: عاجل…



مكتب دبي الإعلامي "إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأمريكية بدبي نتيجة عملية استهداف بطائرة مسيرة ولم ينتج عن الحادث أي إصابات" pic.twitter.com/d9SRQuOUwL — MOATH | معاذ (@M0ATH) March 3, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية، إحصائية بالاعتداءات الإيرانية على أراضي البلاد وما تصدت له الدفاعات الجوية هناك.

وقالت الدفاع الإماراتية، مساء الأحد، إنها رصدت إطلاق إيران 186 صاروخًا بالستيًّا تم تدمير 172 منها في حين سقط 13 صاروخًا في البحر، وصاروخ في أراضي الدولة، كما تم رصد 8 صواريخ جوالة وتم تدميرها.

في حين بلغ عدد الطائرات المسيرة 812 طائرة، تم تدمير 755 طائرة منها فيما سقطت 57 طائرة في أراضي الدولة.

سياسيًّا، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية وفقاً للقانون الدولي، لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في إطار مشاركة الدولة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة وام.

وأوضحت مطر أن دولة الإمارات تتعرض لاعتداءات وهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية داخل الدولة منذ 28 فبراير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء وإصابة 58 آخرين، وشددت على أن هذا العدوان السافر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، وتجاهلاً تاماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت رفض الإمارات القاطع لاستخدام أراضيها كمنصة لتصفية الحسابات أو توسيع رقعة النزاعات، وأدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة.