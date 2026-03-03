استهداف مبنى مجلس الخبراء في هجوم على إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن مبنى مجلس الخبراء في إيران تعرض لأضرار بالغة خلال هجوم على مدينة قم.

وتضارب التقارير من إسرائيل وإيران بشأن اجتماع لجنة من رجال الدين الإيرانيين في المبنى وقت الهجوم لاختيار خليفة لآية الله علي خامنئي.

وقتل المرشد الأعلى للدولة خامنئي، في هجوم إسرائيلي يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن القوات الأمريكية الإسرائيلية هاجمت مبنى أمانة مجلس الخبراء في قم.

وأشارت تقارير أولية، إلى أن المبنى كان خاليا وقت الهجوم. كما أدى الهجوم الصاروخي إلى إلحاق أضرار بالمباني السكنية والمتاجر في الحي. وأصيب عدد من السكان والمارة.

وكان مبنى مجلس الخبراء في طهران هدفا لهجمات شنتها الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية في الليلة السابقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، أن تصويتا كان يجري هناك وقت الهجوم. ومع ذلك، يبدو أن أعضاء مجلس الخبراء البالغ عددهم 88 عضوا لم يحضروا جميعا، ولكن عددا أقل بكثير.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل.