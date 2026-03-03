ترامب: لم ندخل حرب إيران بسبب إسرائيل

برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب على إيران بأنها تصب في المصالح الأمنية لبلاده، وليس بسبب قرار من إسرائيل.

وقال ترامب، في أثناء محادثاته مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت البيض: "إن كان هناك أي شيء من هذا القبيل، ربما أكون قد سرعت من إجراء إسرائيل، لكنها كانت مستعدة، وكنا مستعدين، وكان لنا تأثير قوي جدا جدا، لأنه تم تدمير كل شيء لديهم عمليا".

وأشار ترامب، إلى أنه حتى أثناء المفاوضات التي أجريت مؤخرا مع إيران، كان متأكدا من أن طهران ستضرب أولا.

وأضاف: "لم أكن أريد أن يحدث هذا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لم تكن تريد أن تقف مكتوفة الأيدي وتتلقى ضربة قبل أن ترد.

وردت إيران، على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية بشن هجمات على إسرائيل وسفارات وأهداف أمريكية بالمنطقة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزراء خارجية المجلس، أن "الاعتداءات الإيرانية مرفوضة وغير مبررة، ولدول المجلس الحق في الرد وحماية أمنها".

وأسفرت هجمات إسرائيلية عن مقتل المرشد الإيراني على خامنئي وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري.