ماكرون: نعمل على تشكيل تحالف لإعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك ضغوطًا على حركة الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك على قناة السويس جراء التطورات الراهنة.

وأضاف خلال كلمة مصورة، مساء أنه يتم العمل حاليًّا على تشكيل تحالف لإعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، لافتًا إلى أن الصراع في إيران ينتشر في المنطقة، ويحمل عواقب وخيمة على السلام والأمن.

وأوضح أن التحالف الذي يتم العمل على تشكيله يقوم على بناء تحالف لحشد الترتيبات العسكرية الضرورية لإعادة الملاحة إلى طبيعتها، منوها إلى أنه وجه بتوجه حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا يمكن لفرنسا أن تقبل بالأعمال العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، كما عبر عن تضامن باريس مع دول المنطقة التي تتعرض لهجمات إيران، حيث تقرر قررت إرسال قدرات جوية وفرقاطة لسواحل قبرص.

وأشار ماكرون، إلى نشر طائرات رافال وأنظمة دفاع جوي ورادارات في الساعات القليلة الماضية، موضحًا أن فرنسا ستستمر في هذا الأمر.