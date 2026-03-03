ترامب ينتقد مدريد ولندن بشأن موقفهما في الحرب على إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكومتي إسبانيا والمملكة المتحدة بسبب موقفهما إزاء الحرب على إيران.

وقال ترامب، في أثناء محادثاته مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت البيض: "لقد قالت إسبانيا إننا لا يمكن نستخدم قواعدها".

وأضاف: "يمكننا أن نحلق ونستخدمها. لن يقول لنا أحد ألا نستخدمها، لكننا لسنا مضطرين".

وذكر ترامب، أنه وجه وزير الخزانة سكوت بيسنت بتعليق "جميع التعاملات" مع إسبانيا، ولم تتضح نوع المعاملات التي يشير إليها ترامب.

وأضاف: "لست مسرورا من المملكة المتحدة أيضا".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، رفضت المملكة المتحدة، في البداية السماح للولايات المتحدة لشن هجمات على إيران من قواعدها، بما في ذلك جزيرة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

ورجع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في القرار أمس الأول الأحد وسمح باستخدام قواعد بلاده بشكل محدود.

وأشار ترامب، إلى أنه كان يمكن أن تكون هناك حلول أفضل بكثير.

وأضاف ترامب: "إننا لا نتعامل مع ونستون تشرشل".