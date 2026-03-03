ميرتس في واشنطن يطالب إسبانيا برفع نفقاتها الدفاعية أسوة ببقية دول الناتو

طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، برفع نفقاتها الدفاعية.

وخلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، قال ميرتس، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك محاولات لإقناع إسبانيا بالالتزام بالمعايير المتفق عليها داخل حلف الناتو بشأن الإنفاق العسكري، مشيراً إلى أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال ترفض قبول ذلك.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "نحن نحاول إقناعهم بأن هذا جزء من أمننا المشترك، وأنه يجب علينا جميعاً الالتزام بهذه الأرقام"، موضحا أن الهدف المطلوب هو تخصيص 3.5% للميزانية العسكرية، بالإضافة إلى 1.5% أخرى للبنية التحتية العسكرية، وشدد على ضرورة امتثال إسبانيا لهذه المعايير.

ومن جانبه، وصف ترامب، إسبانيا بأنها عضو غير متعاون للغاية، حيث ترفض مدريد التعهد برفع نفقاتها الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أسوة ببقية أعضاء الناتو.

وكان الحلف تعهد في الصيف الماضي برفع الإنفاق الدفاعي، حيث اتفق الحلفاء على هدف جديد يتمثل في استثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في قطاعي الدفاع والأمن اعتبارا من عام 2035 على أقصى تقدير، وهي مستويات لم يشهدها العالم منذ أيام الحرب الباردة.

وكان ترامب، وجه انتقادات حادة لإسبانيا قبل لقائه بميرتس؛ بسبب رفض مدريد وضع قواعدها العسكرية تحت التصرف لاستخدامها في الهجمات ضد إيران.