ماكرون يدفع بـ شارل ديجول إلى المتوسط وسط تصاعد نيران الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه أمر حاملة الطائرات «شارل ديجول» وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط، في ضوء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون، في خطاب للأمة: «في ظل هذا الوضع غير المستقر، وما يكتنف الأيام المقبلة من غموض، أمرت حاملة الطائرات شارل ديجول، وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط»، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

وأضاف: «سنعمل على تشكيل تحالف لإعادة فتح وحماية طرق الملاحة»، مشيراً إلى أن «إيران تتحمل المسؤولية الأساسية عن الوضع في الشرق الأوسط».

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة «درونز» باتجاه إسرائيل، إضافة إلى ما تصفه بـ«قواعد أمريكية في دول المنطقة»، وقد أسفر بعضها عن قتلى ومصابين وأضرار لحقت بأعيان مدنية.