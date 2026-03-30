الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع أضرار جسيمة بمحطة لإنتاج الماء الثقيل في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة ‌إنتاج ‌الماء ​الثقيل ‌الإيرانية ⁠في ​خونداب، التي أبلغت طهران عن تعرضها لهجوم في 27 مارس، قد لحقت بها أضرار جسيمة ولم تعد قيد التشغيل.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة إكس أن المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية مُعلن عنها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعرضت محطة ‌إنتاج ‌الماء ​الثقيل ‌الإيرانية خونداب لضربات أمريكية - إسرائيلية.

يشار إلى أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ الـ 28من الشهر الماضي تهدف لتدمير القدرات النووية والصاروخية لطهران.