إيران: إسقاط 5 مسيّرات هيرميس على السواحل الجنوبية

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، إسقاطها 5 طائرات مسيرة من طراز "هيرميس" الإسرائيلية، السبت، على طول الشريط الساحلي جنوبي البلاد.



جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.



وأضاف البيان أنه منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، تم إسقاط نحو 140 طائرة مسيرة "معادية".



ولم يصدر تعليق على الفور من الجانب الإسرائيلي، بشأن الإعلان الإيراني عن إسقاط المسيرات الـ5.



ومسيرات "هيرميس" التي تصنعها شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، مصممة لتنفيذ مهام متنوعة تمتد من المستوى التكتيكي إلى المستوى الاستراتيجي.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، هجوما على إيران أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.



كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.