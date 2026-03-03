اعتقال رجلين لصلتهما بإطلاق نار بملهى ليلي في سينسيناتي أدى إلى إصابة 9 أشخاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلين لصلتهما بإطلاق النار الذي وقع في نهاية الأسبوع داخل ملهى ليلي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص.

وقالت إدارة شرطة سينسيناتي، في بيان صحفي، إنها اعتقلت فرانيك كوب (24 عاما) وديريك لونج (29 عاما) أمس الاثنين، بتهمة الاعتداء الجنائي.

ولم يتم توكيل أي محامين للدفاع عن المتهمين في سجلات المحكمة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووقع إطلاق النار في حوالي الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد داخل ملهى "ريفرفرونت لايف" على نهر أوهايو في الطرف الشرقي من المدينة.

وعثر الضباط الذين استجابوا لبلاغات إطلاق النار على تسعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وقال مسئولون، إنه نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة.

ولم تناقش الشرطة بشكل علني الدافع ولم تنشر تفاصيل حول سبب إطلاق النار.

وتقوم وحدة جرائم القتل بإدارة الشرطة بالتحقيق.