علماء المسلمين يدعو لتجنب انجرار منطقة الخليج نحو توسعة رقعة الحرب

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الثلاثاء، الهجمات العدوانية الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، داعيا في الوقت ذاته إلى تجنب انجرار منطقة الخليج نحو توسعة رقعة الحرب، والبدء بحوار حقيقي يحترم سيادة الدول.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يُحذر بشدة "من حالة الاستعلاء الصهيوني الأمريكي الساعية لفرض الهيمنة وإحداث فوضى هدامة في المنطقة".

وأكمل: "ويدين الهجمات العدوانية التي استهدفت إيران وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين أبرياء"، معتبرا أن "هذا التغول العسكري يعمق الأزمات ويهدد السلم الدولي".

وفي الوقت ذاته، أدان الاتحاد "بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دول الخليج، والأردن، والعراق".

واعتبر أن "هذه الاعتداءات التي تسببت في ترويع الآمنين وسفك الدماء وتدمير الممتلكات تُعد انتهاكا صارخا لسيادة الدول الإسلامية، ولا تخدم سوى أعداء الأمة، كما أنها تزيد من حالة الاحتقان الشعبي وتؤجج الفتن الطائفي".

ودعا الاتحاد إلى "كف إيران عن إثارة الفوضى في الدول المجاورة.. وإلى تجنب انجرار منطقة الخليج نحو توسعة رقعة الحرب، وهو ما يخطط له المتربصون بالأمة".

وشدد على أهمية "البدء بحوار حقيقي يحترم سيادة الدول وحقوق الشعوب".

الاتحاد حث الأمة الإسلامية على "وحدة الصف، واليقظة أمام المؤامرات التي تستهدف تمزيق نسيجها، والعمل على بناء قوة ذاتية تحمي السيادة وتصون كرامة الإنسان المسلم في كل مكان".