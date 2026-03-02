مصدر عسكري لوكالة تسنيم: الهجوم على منشآت أرامكو نفذه إسرائيليون

قال مصدر عسكري مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن الهجوم الذي طال منشآت أرامكو صباح اليوم نفذه إسرائيليون، ويُعد نموذجًا لعملية «العلم الزائف».

وأضاف أن الهدف من هذه العملية هو صرف أنظار دول المنطقة عن جرائم إسرائيل في استهداف مواقع غير مدنية داخل إيران.

وأوضح المصدر أن إيران أعلنت، من دون أي تهاون، أنها ستضع جميع المصالح والمنشآت والإمكانات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تحت نيرانها، وقد استهدفت بالفعل عددًا كبيرًا منها حتى الآن، إلا أن منشآت أرامكو لم تكن ضمن الأهداف الإيرانية حتى هذه اللحظة.

وتابع أن المعطيات التي قدمتها مصادر استخباراتية تشير إلى أن ميناء الفجيرة في الإمارات قد يكون أحد الأهداف المقبلة لإسرائيل ضمن عمليات «العلم الزائف»، وأن تل أبيب تعتزم استهدافه.

وسبق أن تعرضت مصفاة رأس تنورة الواقعة على الخليج العربي شرق السعودية، لمحاولة استهداف عبر طائرتين مسيرتين اعترضتهما القوات السعودية، ما نتج عن سقوط شظايا واندلاع حريق محدود بالمصفاة، وتعرضها لأضرار محدودة.

وقالت مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية إنه عند الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح الاثنين، تعرضت مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، ما أسفر عن نشوب حريق محدود جرى التعامل معه فورا من قبل فرق الطوارئ.

وأضافت الوزارة، أنه تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية.

وتعد مصفاة رأس تنورة أحد أكبر مصافي النفط في العالم، وتدرجت سعتها وقدرتها التكريرية إلى أن وصلت لأكثر من 550 ألف برميل يوميا.