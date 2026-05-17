مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مستضيفه إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي حسم اللقب، فيما يحتل إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - دين هويسين و فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني و تياجو بيتارش.

الهجوم: إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور و كيليان مبابي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: سيرخيو ميستري - خافي نافارو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا – ترينت ألكسندر أرنولد – جونزالو جارسيا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس - فرانكو ماستانتونو - ألفارو ليفا أليماني - دانيال ميسونيرو.