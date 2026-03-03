رويترز: الجيش اللبناني ينسحب من 7 مواقع عمليات أمامية على طول الحدود

أخلى الجيش اللبناني مواقعه في عدد من البلدات اللبنانية الحدودية في الجنوب، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة «رويترز».

وقال المصدر، إن الجيش أخلى مواقعه في بلدات: عيتا الشعب والقوزح ودبل ورامية وعين إبل ورميش وتمركز في مقره في بلدة عيتيت.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات وقصفا مدفعيا على عدد من البلدات الجنوبية، وبشكل خاص الخيام ومنطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا الحدودية، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت أيضا المنطقة الواقعة بين عدشيت والقصيبة والصرفند وشحور.

وفي وقت سابق، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من ‌القوات في جنوب لبنان خلال الليل، لاتخاذ ما وصفها متحدث باسم الجيش اليوم الثلاثاء، بأنها مواقع دفاعية لحماية المدنيين الإسرائيليين والمواقع الاستراتيجية من أي هجوم محتمل من حزب الله.

وزعم المتحدث نداف شوشاني في إفادة عبر الإنترنت: «تواجدنا على الحدود يقتصر على الشق الدفاعي لمنع الهجمات على المدنيين والمواقع الاستراتيجية الهامة».

من جهته، وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مناطق إضافية في لبنان.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الثلاثاء: «تمت المصادقة مع نتنياهو على تقدّم الجيش داخل لبنان والسيطرة على مرتفعات استراتيجية إضافية، لمنع استهداف بلدات الحدود».



