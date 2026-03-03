جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسئول ملف التطوير العسكري لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اغتيال رضا خزاعي، مسئول ملف التطوير العسكري لحزب الله نيابة عن فيلق القدس، ورئيس أركان فيلق لبنان في القوة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «سلاح البحرية أغار أمس الاثنين، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، على منطقة بيروت وقضى على خزاعي».

وأشار إلى أن «خزاعي كان اليد اليمنى لقائد فيلق لبنان، وكان يعتبر عنصرًا مركزيًا في عملية بناء قوة حزب الله، كما كان مسئولًا عن التنسيق بين حزب الله وإيران، ولا سيما عن مواءمة احتياجات حزب الله مع الموارد التي توفّرها إيران».

وذكر أن «خزاعي أشرف على عمليات واسعة في فيلق لبنان وداخل حزب الله، شملت عمليات التسلح بالأسلحة والمعدات الإيرانية، وتنفيذ خطة التطوير العسكري الخاصة به، وإعادة إعماره».

ولفت إلى أن «مسئول ملف التطوير العسكري ساعد في ترسيخ مسارات نقل الوسائل القتالية من إيران إلى لبنان، وواكب خطط إنتاج أسلحة حزب الله على الأراضي اللبنانية».

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت غارات جوية عنيفة ومتزامنة، استهدفت بشكل مكثف منطقتي حارة حريك والغبيري، مما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات متتالية.

ويأتي هذا القصف بعد إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 4 مبان في هاتين المنطقتين، زاعما أنها منشآت تابعة لحزب الله، ومهددا باستهدافها ما لم يبتعد عنها المدنيون لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وأعلنت السلطات اللبنانية حصيلة دامية للتصعيد، إذ استشهد 52 شخصا وأصيب 154 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الوقت نفسه، قفز عدد النازحين رسميا إلى 29 ألفا، وهي أرقام مرشحة للارتفاع ارتفاعا حادا مع استمرار الغارات وتوسع رقعة الإنذارات التي تطالب سكان القرى الجنوبية بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر.

ومن جهته، أعلن حزب الله فجر اليوم أنه قصف قاعدة «رامات ديفيد» الجوية شمال إسرائيل بسرب من المسيرات، مستهدفا مواقع الرادارات وغرف التحكم.

ويأتي هذا الرد ليؤكد استمرار العمليات العسكرية للحزب رغم القرار الحكومي اللبناني الصادر البارحة بحظر الأنشطة العسكرية التابعة له وحصرها في الإطار السياسي.