نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مناطق إضافية في لبنان

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مناطق إضافية في لبنان.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الثلاثاء: «تمت المصادقة مع نتنياهو على تقدّم الجيش داخل لبنان والسيطرة على مرتفعات استراتيجية إضافية، لمنع استهداف بلدات الحدود».

من جهته، أعلن جيش الاحتلال دخول قوات برية تابعة لإحدى فرقه إلى جنوب لبنان، وتمركزها في عدة نقاط، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن ما سماه «خطة تعزيز الدفاع الأمامي».

وذكر في بيان أن قوات الفرقة 91 بدأت «عملية دفاعية أمامية» بالتوازي مع عمليات عسكرية أخرى، مؤكدًا أنها تسيطر على عدد من المواقع في المنطقة الحدودية.

واستدعى الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، 100 ألف من جنود الاحتياط، استعدادًا لعملية برية في لبنان.

وكان جيش الاحتلال انسحب من جنوب لبنان في نوفمبر 2024، لكنه أبقى على تواجده في 5 مواقع في جنوب لبنان.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر هجماته في لبنان.