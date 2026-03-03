استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تزايد اضطراب الإمدادات نتيجة الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات آسيا اليوم الثلاثاء مع تصعيد الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما ضد إيران، في حين هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وضربت السفارة الأمريكية في الرياض بطائرات مسيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى ما يقارب 80 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 7% أمس، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي من 73 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما يلزم"، وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين بأن الحملة العسكرية ستشتد.

وتعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية لهجوم من طائرتين مسيرتين، مما تسبب في "حريق محدود وأضرار مادية طفيفة"، وفقًا لوزارة الدفاع السعودية. وفي وقت سابق، حثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة الشرق الأوسط نظرًا لـ"المخاطر الأمنية الجسيمة".

في الوقت نفسه قال إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن القوات الإيرانية "ستحرق أي سفينة تحاول المرور عبر" مضيق هرمز. وتصف وسائل الإعلام المحلية جباري بأنه مستشار رفيع المستوى لقائد الحرس الثوري، وليس قائدا فعليا في الحرس.

وقد أدت الحرب، التي اندلعت يوم السبت ثم امتدت عبر الشرق الأوسط الغني بالنفط، إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، حيث سعت إيران للرد على إسرائيل والدول التي تستضيف القوات الأمريكية. وارتفعت أسعار النفط، إلى جانب الغاز الطبيعي ومشتقاته مثل الديزل، مما قد يؤدي إلى موجة تضخم عالمية. كما ارتفع سعر الفحم أيضا.

وتشير مؤشرات النفط إلى شح حاد في المعروض على المدى القريب. فقد اتسع هامش المخاطرة في سعر خام برنت للعقود الفورية - الفرق بين أقرب عقدين له إلى 83ر1 دولار للبرميل في حالة التراجع، وهو نمط صعودي.

وقبل أسبوع، كان الفارق 19 سنتا. وعلى المدى الأبعد، ارتفع الفارق بين عقود برنت لشهر ديسمبر المقبل والشهر نفسه من عام 2027 إلى حوالي 80ر3 دولار.

وقد أصبحت البنية التحتية للطاقة هدفًا رئيسيًا. ففي الأمس، أوقفت شركة أرامكو السعودية عملياتها في مصفاة رأس تنورة بعد غارة جوية بطائرة مسيّرة في المنطقة. كما أوقفت قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة تصدير للسلعة في العالم، بعد استهدافها في هجوم إيراني.

وبحلول الساعة الثانية و9 دقائق بعد الظهر بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 3ر2% إلى 56ر79 دولار للبرميل تسليم مايو، وكان قد سجل أمس الاثنين 37ر82 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى يومي له منذ يناير 2025. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8ر1% إلى 53ر72 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.