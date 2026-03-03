تعرض طفل يُدعى آدم لواقعة مؤسفة نتيجة إهمال طبي داخل مستشفى شهير بمحافظة الجيزة، بعدما جرى تشخيص حالته الصحية بصورة خاطئة، ما أدى إلى التهاب حاد وانفجار والتصاق بالأمعاء.

وحررت أسرة الطفل محضرًا ضد المستشفى حمل رقم 1927 لسنة 2026، اتهمته فيه بالتسبب في تدهور الحالة الصحية لنجلهما نتيجة التشخيص غير الدقيق، والذي ترتب عليه التهاب حاد وانفجار والتصاق بالأمعاء.

بلاغ ضد مستشفى شهير بالجيزة

وقال والد الطفل لـ«الشروق» إن نجله توجه إلى المستشفى لإجراء كشف طبي إثر معاناته من آلام في البطن، حيث جرى تشخيص حالته بمرض «حمى البحر المتوسط»، قبل أن يتبين لاحقًا إصابته بالتهاب حاد تسبب في انفجار والتصاق بالأمعاء.

وأضاف أن ابنه غير قادر على دخول الحمام، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة إجراء عملية خاطئة، على حد قوله.

وأشار والد الطفل إلى أن نجله يقضي يومه في نوبات بكاء متواصلة، ولا يتحمل شدة الألم، مؤكدًا أنه يراه يتألم أمام عينيه دون أن يستطيع مساعدته، حتى كاد ينهار من شدة الحزن والعجز.