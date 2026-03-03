إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

أُصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة–أسيوط الصحراوي الغربي، في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الإقليمي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص محمّل بالركاب بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.