كشف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري، عن تهديد إيراني باستهداف مراكز اقتصادية في المنطقة.

وقال جباري في تصريح نقلته قناة الجزيرة: «أخبرنا العدو أنه إذا استهدف مراكزنا الرئيسية فسنضرب كل المراكز الاقتصادية بالمنطقة».

وأضاف مستشار قائد الحرس أن الرسالة الإيرانية جاءت في إطار الردع، مؤكداً أن أي استهداف للبنية الحيوية داخل إيران سيقابله رد يمس مصالح اقتصادية إقليمية.

وسبق أن صرح جباري بأن مضيق هرمز أغلِق، وإن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور منه، غير أن الجيش الأمريكي نفى إغلاق المعبر.

وأضاف العميد جباري -في تصريح للتلفزيون الإيراني: «قواتنا ستستهدف خطوط النفط التابعة للأعداء، ولن تسمح بتصدير النفط من المنطقة حتى نُضيّق على العدو».

وأضاف: «الأمريكيون لديهم ديون بمئات وآلاف المليارات من الدولارات، وهم متعطشون لنفط المنطقة.. لن يحصلوا على قطرة نفط واحدة».

في المقابل، نفت الولايات المتحدة إغلاق مضيق هرمز، ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسئول كبير في الجيش الأمريكي قوله إن المضيق ليس مغلقا أمام الملاحة، مضيفا أن البحرية الإيرانية لا تقوم بدوريات عبر المضيق لفرض الإغلاق.