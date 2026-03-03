العراق: تقليص إنتاج النفط الخام بضوء تخفيض وإيقاف التصدير إثر إغلاق مضيق هرمز

قالت وزارة النفط العراقية، إن جميع المصافي في الجنوب والوسط والشمال تعمل بشكل مستمر وبطاقتها التصميمية، لإنتاج مختلف المشتقات النفطية من وقود الكاز والكيروسين والبنزين وغيرها، والتي من خلالها يتم توفير الكميات المطلوبة للاستخدامات المحلية اليومية ، وخزن الفائض منها في مستودعات المنتجات المختلفة .

وأضافت في بيان، أن منافذ توزيع المنتجات النفطية تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات النفطية في جميع محافظات العراق ، والطرق الخارجية.

وأوضحت الوزارة، أن تقليص إنتاج النفط الخام بضوء تخفيض وإيقاف التصدير بفعل إغلاق مضيق هرمز للن يؤثر على إدامة عمل المصافي، واستمرار انتاج المشتقات بأنواعها والغاز السائل.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى استمرار عمليات إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب، لتلبية الاحتياجات النفطية الداخلية.