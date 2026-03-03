العراق يسقط مسيرة حاولت استهداف قنصلية واشنطن في أربيل

أسقطت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة كانت قد حاولت استهداف القنصلية الأميركية في أربيل، بإقليم كردستان شمالي البلاد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة "رويترز".

جاء ذلك، بعدما اعترضت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أربيل الدولي.

وتمكنت الدفاعات الجوية في قاعدة حرير بمطار أربيل التي تستضيف قوات أميركية من إسقاط مسيرة حاولت استهداف المطار"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ليل الثلاثاء في أربيل. وسُمعت غالبية الأصوات قرب مطار أربيل حيث تنتشر قوات أميركية في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة واشنطن.

وعلى مدى الأيام الماضية، استهدفت المدينة التي تضم أيضا قنصلية أمريكية، بهجمات من طائرات مسيّرة، تمّ اعتراض غالبيتها.

في سياق متصل، أعلن فصيل عراقي مسلح يعرف باسم "سرايا أولياء الدم"، أن عناصره هاجموا بطائرات مسيرة، فجر الثلاثاء، فندقاً في أربيل "يضم جنودًا أمريكيين".

وقال الفصيل، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "الهجوم جاء ثأراً لدم المرشد الإيراني علي خامنئي".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، أودت بحياة عدد من المسئولين وعلى رأسهم المرشد، علي خامنئي.

بدورها، ردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.