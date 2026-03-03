الحرس الثوري الإيراني ينفي هبوط مقاتلة إسرائيلية في مطار مهر آباد

نفى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، هبوط مقاتلة إسرائيلية في مطار مهر آباد.

ونقلت وكالة فارس عن مصدر بالحرس الثوري قوله: "ادعاء هبوط طائرة إف 35 صهيونية في مطار مهر آباد لا أساس له من الصحة".

وأضاف المصدر: "سيطرنا على مسيرة صهيونية من طراز هرمس 900 قبل تنفيذها هجومًا داخل البلاد"، مبينًا أن "الطائرة سقطت وهي سليمة ومسلحة بالكامل بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة وهي الآن تحت سيطرة مقاتلي القوة الجوفضائية".

وتابع: "تم وضع هذه المسيرة المتطورة تحت تصرف الخبراء ومهندسي الجوفضاء لغرض الفحص والدراسة".