الثلاثاء 3 مارس 2026 9:41 م القاهرة
الأناضول
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 8:37 م

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، دعوة السلطنة إلى وقف إطلاق النار فورا بشأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وطالب بالعودة إلى الدبلوماسية.

وقال البوسعيدي في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إلى جميع من تواصلوا معنا من شتى أنحاء العالم: تُقدّر سلطنة عُمان دعمكم لجهودنا الرامية إلى وقف الحرب".

وجدد البوسعيدي الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى الدبلوماسية الإقليمية المسؤولة".

وختم منشوره بالقول: "هناك حلول متاحة، فلنستغلها".

وسبق أن رعت مسقط خلال الأسابيع الماضية، 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في العاصمة مسقط، ومدينة جنيف السويسرية، لكن واشنطن وتل أبيب تجاهلت المفاوضات وشنتا عدوانا على طهران فجر السبت، وما يزال متواصلا.

وأودى العدوان الإسرائيلي الأمريكي بحياة مئات الأشخاص في إيران، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف ما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول عربية بالمنطقة، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية بهذه الدول.

