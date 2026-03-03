 وكالة إيرانية: مراسم وداع ودفن خامنئي تبدأ يوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 9:33 م القاهرة
وكالة إيرانية: مراسم وداع ودفن خامنئي تبدأ يوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 9:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 9:02 م


أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مراسم وداع ودفن المرشد الإيراني علي خامنئي ستبدأ يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن" مراسم وداع ودفن الشهيد السيد علي خامنئي ستبدأ يوم الأربعاء 4 آذار وتستمر لغاية يوم الجمعة، في مصلّى الإمام الخميني الكبير في طهران".

وأضافت: "قائد الثورة الشهيد السيد علي خامنئي سيوارى في الثرى في مدينة مشهد المقدسة بعد إقامة مراسم التأبين".

ومساء السبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «خامنئي أحد أكثر الشخصيات شرًا في التاريخ، قد مات».

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، أودت بحياة عدد من المسئولين وعلى رأسهم المرشد، علي خامنئي.

بدورها، ردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.

