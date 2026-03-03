الكويت تعلن ضبط شخص ادعى استهداف أبراج سكنية على وقع الهجمات الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على شخص نشر مقطع فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتضمن ما قالت إنها ادعاءات كاذبة بشأن استهداف أبراج سكنية في منطقة المهبولة.

وكانت الجهات المختصة قد رصدت مقطع متداول تضمن مزاعم غير صحيحة حول استهداف أبراج (عالية وغالية)، وبتكثيف أعمال البحث والتحري، تم تحديد هوية ناشر المقطع وضبطه، وبمواجهته، أقر بقيامه بتصوير المقطع وإرساله عبر التطبيق إلى مجموعة من الأشخاص، وجرى إحالته إلى جهات الاختصاص.

وقالت الوزارة في بيان، إن مثل هذه الأفعال تنطوي على خطورة بالغة لما تسببه من إذاعة الذعر بين أفراد المجتمع، وإثارة القلق العام، وإرباك الأجهزة الأمنية عبر بلاغات غير صحيحة، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت أن التعامل مع مروّجي الشائعات وباثّي الأخبار الكاذبة سيتم بحزم ودون تهاون، حفاظاً على الأمن العام وسلامة المجتمع.

بيان (6) من وزارة الداخلية



في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، وتمكيناً لسيادة القانون في مواجهة كل ما من شأنه المساس بالأمن المجتمعي، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط شخص قام بنشر مقطع فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات كاذبة بشأن… pic.twitter.com/kjSFKdbMYk — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 3, 2026



وجاءت هذه التطورات على وقْع تعرض الكويت ضمن دول خليجية وعربية لهجمات إيرانية، فيما تقول طهران إنه ضربات على أهداف أمريكية ردا على الحرب التي أشعلتها واشنطن وتل أبيب ضد الجمهورية الإسلامية.