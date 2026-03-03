مروحيات إف 35 البريطانية تسقط طائرات درون فوق الأردن والعراق وقطر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات إف 35 التابعة لها أسقطت طائرات بدون طيار (درون) إيرانية فوق كل من الأردن والعراق وقطر.

وأكدت الوزارة أن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها مقاتلات إف 35 أهدافاً خلال عملية قتالية نشطة، مشيرة إلى أن الطائرات مصممة لتكون صعبة للغاية في الاكتشاف أو التعقب، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقالت الوزارة إن القوات البريطانية "تدافع بنشاط عن شركائها في المنطقة ضمن إجراءات دفاعية منسقة"، في إطار التعاون مع شركاء التحالف الإقليمي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.